Läuft erstmals auf Grand-Slam-Stufe auf das Podest Lukas Britschgi.

Eiskunstläufer Lukas Britschgi überzeugt beim Grand Prix in Osaka mit dem 3. Platz.

Im Biathlon belegen die Schweizer Staffeln beim Saisonauftakt in Östersund die Plätze 7 (Mixed-Staffel) und 6 (Single-Mixed).

Eiskunstlauf: Britschgi glänzt mit Grand-Prix-Podest

Der 25-jährige Schaffhauser Lukas Britschgi holte beim Grand Prix im japanischen Osaka mit Platz 3 seinen ersten Podestplatz auf dieser Stufe. Er musste sich nur vom Olympia-Zweiten Yuma Kagiyama und dem Olympia-Dritten Shoma Uno aus Japan geschlagen geben. Der EM-Dritte holte somit als erster Schweizer seit 16 Jahren einen Grand-Prix-Podestplatz. 2007 hatte Stéphane Lambiel das Grand-Prix-Finale in Turin gewonnen.

Biathlon: Rang 7 in olympischer Mixed-Staffel

In der olympischen Mixed-Staffel über 4x6 km klassierte sich die Schweiz in der Besetzung Sebastian Stalder, Jeremy Finello, Aita Gasparin und Lena Häcki-Gross mit 10 Nachladern und knapp 3 Minuten Rückstand auf dem 7. Rang. Dabei zeigte Startläufer Stalder eine überragende Leistung. Der Zürcher blieb am Schiessstand fehlerfrei und übergab knapp hinter Norwegen an zweiter Position. Am Ende setzte sich Frankreich souverän vor den Norwegern durch.

Biathlon: Hartweg/Baserga auf Platz 6

Niklas Hartweg und Amy Baserga haben in Östersund (SWE) für einen ordentlichen Schweizer Saisonauftakt gesorgt. In der Single-Mixed-Staffel belegte das Duo Platz 6. Die Schweizer EM-Zweiten lagen bis nach Rennhälfte auf Podestkurs. Auf seiner letzten Ablösung ging Hartweg beim Stehend-Schiessen ein zu hohes Risiko ein und kassierte eine Strafrunde. Die Schlussläuferin aus Einsiedeln übernahm auf Platz 5. Im Ziel betrug der Rückstand auf den Podestplatz bloss 18 Sekunden. Den Sieg sicherte sich Schweden vor Norwegen und Frankreich.