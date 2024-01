Bronze an Jugendspielen – Skispringer ausserhalb der Top 20

Legende: Darf über Bronze jubeln Shaienne Zehnder (rechts). imago images/Xinhua

Ski alpin: Bronze für Zehnder an Jugendspielen

Auch am 2. Tag der Olympischen Jugendspiele 2024 im südkoreanischen Gangwon konnte die Schweizer Delegation eine Medaille bejubeln. Nach Gold im Snowboardcross durch Noémie Wiedmer sicherte sich Shaienne Zehnder im Super-G der Frauen Bronze. Der Sieg ging an Camilla Vanni (ITA) vor Eva Schachner (AUT). Damit steht die Schweiz bei zwei Medaillen, die Jugendspiele dauern noch bis zum 1. Februar.

Skispringen: Deschwanden und Peier ohne Exploit

Die Schweizer mischten in Zakopane im letzten Weltcup vor der Skiflug-WM nicht vorne mit. Gregor Deschwanden belegte mit knapp 30 Punkten Rückstand zum Podest Platz 25, Killian Peier direkt dahinter Platz 26. Vor allem für Deschwanden, der vor dem Jahreswechsel 8 Mal in Folge zu den Top 15 gehört hatte, seither aber nicht mehr, ist es eine weitere Enttäuschung. Den Sieg holte sich der Österreicher Stefan Kraft vor dem Deutschen Andreas Wellinger, der auch im Gesamtweltcup der erste Verfolger des Führenden Kraft ist. Mit seinem 109. Podestplatz sicherte sich Kraft zugleich den alleinigen Rekord vor dem Finnen Janne Ahonen, der in seiner Laufbahn 108 Mal aufs Podium gesprungen war.