Legende: Auch in der Mixed-Staffel auf dem Podest Rémi Bonnet. KEYSTONE/ Maxime Schmid

Skitouren: Bronze in der Mixed-Staffel

Die Schweiz holt zum Abschluss der Skitouren-Europameisterschaften in Flaine und Chamonix Bronze in der Mixed-Staffel. In der olympischen Disziplin sicherten sich Marianne Fatton und Rémi Bonnet Platz 3 hinter Spanien und Frankreich. Auf die siegreichen Ana Alonso Rodriguez und Oriol Cardona Coll verlor das Schweizer Duo etwas mehr als 54 Sekunden. Für den Freiburger Bonnet war es nach Gold in den nicht-olympischen Disziplinen Individual- und Vertikal-Rennen bereits die dritte Medaille. Fatton hatte sich im nicht-olympischen Sprint ebenfalls Gold gesichert. Insgesamt holte die Schweizer Equipe an den Kontinentalmeisterschaften in den französischen Alpen sechs Medaillen. Keine andere Nation war erfolgreicher.