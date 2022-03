Snowboard: Burri in Silvaplana Fünfte, Huber wird Sechster

Ariane Burri als Fünfte bei den Frauen und Nicolas Huber als Sechster im Männerfeld haben beim Weltcup-Finale in Silvaplana im Slopestyle überzeugt. Huber, einst Park-Shaper am Corvatsch, rückte dank einem vorzüglichen 2. Run vorübergehend auf den 3. Platz vor. Der Wahl-Engadiner aus dem Kanton Zürich wurde aber von 3 Konkurrenten noch verdrängt. Burri schaffte eine Woche nach ihrem ersten Podestplatz in Bakuriani (3.) ihr drittbestes Weltcup-Resultat. Die Tagessiege im letzten Slopestyle-Wettkampf des Winters gingen an die Österreicherin Anna Gasser und den Norweger Marcus Kleveland.

