Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: In China beste Schweizerin Ladina Caviezel (Archiv-Bild). IMAGO / NurPhoto

Snowboard: Caviezel scheidet im Viertelfinal aus

Die Schweizer Snowboarderinnen und Snowboarder haben das Podest zum Auftakt der Weltcupsaison verpasst. Ladina Caviezel (ehemals Jenny) schaffte es im chinesischen Mylin als einzige in den Viertelfinal, dort war aber gegen die spätere Siegerin Ester Ledecka (CZE) Schluss). In der Gesamtabrechnung reichte dies für den 7. Platz. Die zweite St. Gallerin im Team, Julie Zogg (14.), schied im Achtelfinal aus. Die beiden Schweizer waren schon in der Qualifikation ausgeschieden. Dario Caviezel verpasste die Top 16 als 19. knapp, Gian Casanova beendete das Rennen auf dem 26. Platz.