Snowboard: Zwei Schweizer Podestplätze

Die Schweizer Alpin-Snowboarder Dario Caviezel und Ladina Jenny fahren im ersten Parallel-Riesenslalom des Weltcup-Winters auf das Podest. Caviezel wird im italienischen Carezza Zweiter, Jenny Dritte. Caviezel musste sich nach Platz 7 in der Qualifikation einzig dem zweifachen Weltmeister Andreas Prommegger aus Österreich geschlagen geben. Zu seinem zweiten Weltcupsieg fehlten dem 27-jährigen Bündner zehn Hundertstel. Für Caviezel ist es der siebte Podestplatz im Weltcup. Seine Freundin Ladina Jenny hält nach dem 3. Platz hinter der Niederländerin Michelle Dekker und der Polin Aleksandra Krol sowie vor der Slowenin Gloria Kotnik bei 13 Top-3-Klassierungen. Den möglichen Sieg vergab die 29-jährige St. Gallerin im Halbfinal gegen Dekker, als ihr in Führung liegend im unteren Teil ein Fahrfehler unterlief.

Biathlon: Hartweg verpasst Top 10

Niklas Hartweg hat im Sprint in Le Grand Bornand seine starke Form bestätigt. Der 22-Jährige blieb in beiden Schiessen fehlerfrei und lief auf den 12. Rang. Auf Sieger und Saisondominator Johannes Bö fehlten ihm 1:24,6 Minuten. Hinter Bö sicherten sich sein norwegischer Landsmann Sturla Lägreid und der Deutsche Benedikt Doll die weiteren Podestplätze. Mit Sebastian Stalder (20.) blieb ein weiterer Schweizer am Schiess-Stand fehlerfrei. Joscha Burkhalter (1 Schiessfehler) wurde 32. und wird ebenfalls bei der Verfolgung vom Samstag (ab 12:05 Uhr im Livestream bei SRF) dabei sein. Auch Serafin Wiestner und Jeremy Finello schafften die Qualifikation knapp.

00:57 Video Hartweg wieder in den Top 15, Bö wieder zuvorderst Aus Sport-Clip vom 15.12.2022. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Skispringen: Frauen-Vierschanzentournee aufgeschoben

Die Premiere der Vierschanzentournee der Skispringerinnen verzögert sich. Sie werde nicht vor 2024/25 stattfinden, sagte Roswitha Stadlober, Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV). Ursprünglich war die erste Austragung für die kommende Saison 2023/24 geplant. Es gebe derzeit «noch viele zu berücksichtigende Faktoren, die eine frühere Einführung nicht ermöglichen», erklärte Stadlober. Stattdessen werden die Skispringerinnen wieder eine Silvester-Tournee mit je zwei Springen in Österreich und Slowenien austragen.