Curling: Tirinzonis Team holt den nationalen Titel

Das Team des CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni gewann die Best-of-3-Serie im Final um die Schweizer Meisterschaft gegen St. Moritz (Raphaela Keiser) in Genf mit 2:1 Siegen und verteidigte damit den Titel aus dem letzten Jahr. Die dritte und entscheidende Partie gewannen die Olympia-Vierten 8:4. Bereits vor dem 10. End gaben sich die letztlich chancenlosen Bündnerinnen geschlagen. Tirinzoni und Co. werden die Schweiz damit auch an der WM in Prince George (CAN) vertreten, die bereits in drei Wochen beginnt. Bei den Männern kürte sich das Team Bern Zähringer mit Skip Yannick Schwaller zum neuen Schweizer Meister.

Langlauf: Grond siegt im WM-Sprint

Der 21-jährige Bündner Valerio Grond, der in diesem Monat zu seinem Olympia-Debüt gekommen war, gewann bei der U23-WM im norwegischen Lygna Gold im Sprint. Für die Schweiz ist es die zweite Medaille an den Junioren-Titelkämpfen, nachdem Anja Weber die 10 km in der klassischen Technik für sich entschieden hatte.