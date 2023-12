Legende: Hatte sich das Comeback anders vorgestellt Alex Fiva (Archivbild). KEYSTONE/TT News Agency via AP/Anders Wiklund

Skicross: Fivas Rückkehr nicht wie gewünscht

Alex Fiva musste bei seinem Comeback nach dem Kreuzbandriss einen Dämpfer hinnehmen. Der 37-jährige Ostschweizer, Weltmeister 2021 und Olympia-Zweiter 2022, belegte in der Qualifikation zum Weltcupauftakt vom Donnerstag in Val Thorens (FRA) Platz 35. Am Mittwoch ergibt sich für Fiva bei der Ausmarchung für das zweite Rennen vom Freitag die Chance, es besser zu machen. Es gab aber auch Lichtblicke aus Schweizer Sicht: Der erst 22-jährige Sven Liechti, im Weltcup noch nie besser als auf Platz 38 klassiert, war der Zweitschnellste. Bei den Frauen belegten Fanny Smith und Talina Gantenbein hinter der Schwedin Sandra Näslund den zweiten und dritten Rang.