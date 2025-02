Legende: Überzeugte am Schiessstand James Pacal (Archivbild). Keystone/Gian Ehrenzeller

Biathlon: Fehlerfreier Pacal gewinnt Bronze an der Junioren-WM

James Pacal hat an der Biathlon-WM der Junioren im schwedischen Östersund die erste Schweizer Medaille gewonnen. Der 21-jährige Freiburger belegte im Einzel über 15 Kilometer hinter zwei Norwegern den 3. Platz. Im Schiessen blieb er ohne Fehler. Pacal war vor fünf Tagen Teil der Schweizer Staffel an der WM in Lenzerheide gewesen. Um den erkrankten Jérémy Finello zu ersetzen, hatte er seine Vorbereitung auf die Titelkämpfe in Schweden unterbrochen. Bereits bei der WM-Staffel überzeugte er mit seiner Schiessleistung, als es die Staffel auf den 7. Rang schaffte.