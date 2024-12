Legende: Noémie Wiedmer Zum Weltcup-Einstand glückte ein unerschrockener Auftritt. freshfocus (Zhu Wei/Zuma Sports Wire/Archiv)

Snowboardcross: Wiedmer steigt mit Platz 5 ein

Die erst 17-jährige Bernerin Noémie Wiedmer debütierte mit einem feinen 5. Rang in Breuil-Cervinia im Weltcup. Ein Rencontre im Halbfinal verhinderte eine noch bessere Klassierung für die Boardercrosserin. Die Goldmedaillen-Gewinnerin der Youth Olympic Games war zunächst vor der späteren Siegerin Lea Casta in Führung gelegen, ehe sie zurückfiel. Im kleinen Final feierte die Athletin des Skiklubs Diemtigtal vor der Französin Julia Pereira de Sousa Mabileau, die sowohl bei Olympischen Spielen (Silber) wie bei Weltmeisterschaften (Bronze) Medaillen gewonnen hatte, einen Start-Zielsieg.

Bob: Hasler in Sigulda auf Rang 7

Melanie Hasler ist im zweiten Monobob-Rennen der Saison in Sigulda eine Steigerung gelungen. Nach dem enttäuschenden 14. Rang zum Saisonauftakt in Altenberg schaute für die 26-Jährige in Lettland Rang 7 heraus. Mit einem starken unteren Bahnabschnitt machte Hasler im 2. Lauf noch einen Rang gut. Auf die siegreiche Deutsche Lisa Buckwitz büsste die Schweizerin 0,55 Sekunden ein. Platz 2 ging mit Laura Nolte ebenfalls an eine Deutsche.