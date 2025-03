Legende: Klassierte sich 17 Mal in den Top 10 Gregor Deschwanden. Keystone/AP/Darko Bandic

Skispringen: Deschwanden beschliesst Saison mit Rang 8

Gregor Deschwanden hat seine bislang erfolgreichste Saison mit einem 8. Rang beim Skifliegen in Planica beendet. In 29 Wettkämpfen in diesem Winter flog er damit zum 17. Mal in die Top 10. Der Luzerner zeigte mit 230 und 229,5 m zwei tolle Flüge. Ganz an die Besten kam er nicht heran. So landete der Sieger Anze Lanisek auf seiner Heimschanze nach 247,5 und 241,5 m und sein Landsmann Domen Prevc stand mit 254,5 m sogar einen Weltrekord. Dies wird die Slowenen besonders freuen: Sie entreissen somit der Anlage im norwegischen Vikersund die Bestmarke.