Skispringen: Deschwanden klassiert sich auf Rang 5

Einen Tag nach seinem 8. Platz hat sich Gregor Deschwanden auch im 2. Weltcup-Springen in Lillehammer als Fünfter in den Top 10 klassiert. Schon nach dem 1. Durchgang belegte der 33-jährige Luzerner mit einem Satz auf 135 m Rang 5, den 2. Sprung landete er nach 132 m. Damit gelang ihm ein vielversprechender Saisonstart. Simon Ammann, der seine 28. Weltcup-Saison bestreitet, erreichte im Gegensatz zum Vortag (46.) den finalen Durchgang, in dem er um 4 Plätze auf den 30. Schlussrang zurückfiel. Für Felix Trunz (35.) und Killian Peier (46.) dagegen war der Wettkampf erneut nach dem ersten Sprung zu Ende. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Jan Hörl.