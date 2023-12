Legende: Überzeugt in Klingenthal Gregor Deschwanden. IMAGO / Eibner

Skispringen: Deschwanden springt in Top 10

Gregor Deschwanden hat beim Weltcup-Springen im deutschen Klingenthal sein Karriere-Bestergebnis egalisiert. Der Luzerner machte im zweiten Durchgang noch einen Rang gut und landete nach einem Satz auf 140 m auf dem 7. Platz. So weit vorne war Deschwanden im Weltcup zuletzt im April dieses Jahres in Planica im Skifliegen platziert gewesen. Auf der Grossschanze sprang er zuletzt vor 7 Jahren ebenfalls auf den 7. Platz. Die weiteren Schweizer konnten nicht mit den besten mithalten. Killian Peier wurde beim ersten Saisonsieg von Karl Geiger (GER) 26., Simon Ammann sprang auf Rang 28.

Langlauf: Fähndrich verzichtet auf Start

In den Klassisch-Sprints im schwedischen Östersund gab es für die Schweizer Delegation keine Spitzenplatzierung. Dies lag vor allem auch daran, dass die 28-jährige Teamleaderin Nadine Fähndrich krankheitsbedingt kurzfristig auf einen Einsatz verzichten musste. Laut Angaben von Swiss-Ski verhinderten Magen-Darm-Probleme einen Start der vierfachen Einzel-Weltcupsiegerin.

In Abwesenheit von Fähndrich überstanden nur Lea Fischer, Désirée Steiner und Valerio Grond die Qualifikation. Das Trio blieb jedoch in den Viertelfinals hängen. Pech hatte Grond, dem noch auf der 1. Rennhälfte ein Stock brach. Bis er einen Ersatzstock erhielt, war der Zug an der Spitze schon abgefahren. Die Tagessiege gingen an die Schwedin Emma Ribom und Johannes Kläbo aus Norwegen.