Deschwanden fliegt in Lahti in die Top 10

Legende: Bester Schweizer im finnischen Schneegestöber Gregor Deschwanden. Keystone

Skispringen: Deschwanden holt sich Platz 9

Beim ersten Einzelspringen im finnischen Lahti hat sich Gregor Deschwanden mit dem zweitweitesten Satz des Tages im 2. Durchgang (130,5 m) als 9. einen Platz in den Top 10 gesichert. Killian Peier verpasste mit Rang 21 ein Spitzenergebnis klar. Den Tagessieg sicherte sich Stefan Kraft aus Österreich vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und dem Polen Piotr Zyla. Im Gesamtweltcup baute der Deutsche Karl Geiger seine Führung aus, Tournee-Sieger Ryoyu Kobayashi (Japan) kam nicht über Rang 7 hinaus. Für die Skispringer geht es am Samstag mit dem Team-Wettkampf weiter, ehe am Sonntag ein weiteres Einzelspringen auf dem Programm steht.

01:17 Video Archiv: Deschwanden analysiert sein Abschneiden an Olympia Aus Beijing 2022 Clips vom 12.02.2022. abspielen