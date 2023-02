Legende: Flug in die Top 15 Gregor Deschwanden. Imago/Eibner Pressefoto (Archiv)

Skispringen: Zweitbestes Saisonergebnis für Deschwanden

Gregor Deschwanden hat beim zweiten Einzel-Springen in Lake Placid (USA) mit einem 15. Platz überzeugt. Besser war der Innerschweizer in diesem Winter nur bei seinem 10. Rang in Sapporo (JPN) klassiert. Killian Peier erreichte im Olympia-Ort von 1980 den 28. Schlussrang. Den Sieg sicherte sich Weltcup-Leader Halvor Egner Granerud aus Norwegen. Tags zuvor hatten Deschwanden/Peier im neuen Wettkampf-Format Super-Team den 8. Rang erreicht. Bei diesem Format treten Zweier-Teams gegeneinander an. Der Sieg ging an die Polen Piotr Zyla und Dawid Kubacki.

Skispringen Resultate aus Lake Placid Resultate aus Lake Placid

Bob: Hasler/Pasternack auf dem Podest

Die Schweizer Bobfahrerin Melanie Hasler und Anschieberin Nadja Pasternack sind in Innsbruck zum dritten Mal in dieser Saison im Weltcup auf das Podest gefahren. Den ersten Sieg verpasste das Schweizer Duo nur um 6 Hundertstel. Die Olympiasiegerin Laura Nolte und Kim Kalicki feierten in einem Rennen der sehr engen Abstände einen deutschen Doppelsieg. Hasler/Pasternack reagierten damit hervorragend auf die knapp verpasste WM-Medaille am letzten Wochenende in St. Moritz. Damals musste sich das Duo mit dem undankbaren 4. Platz begnügen. Die Männer waren mit dem Vierer ein Stück weit vom Podest entfernt. Michael Vogt war mit seinem Team als Sechster der beste des Schweizer Trios. Francesco Friedrich (GER) siegte.

00:36 Video Hasler/Pasternack fahren auf Rang 3 Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Eisschnelllaufen: Wenger in Polen auf dem Podest

Der Schweizer Eisschnellläufer Livio Wenger hat im polnischen Tomaszow Mazowiecki im Massenstartrennen den 3. Rang erreicht. Der 30-Jährige musste sich nur Bart Swings aus Belgien und dem Italiener Andrea Giovannini geschlagen geben. Diese beiden Athleten liegen nach 10 von 12 Rennen auch im Massenstart-Weltcup vor dem drittplatzierten Schweizer.