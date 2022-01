Deschwanden in Quali auf Rang 6 – Walther holt Bronze an Para-WM

Legende: Unterstrich seine Ambitionen mit zwei ansprechenden Flügen Gregor Deschwanden. imago images

Ski nordisch: Deschwanden mit starker Quali

Trotz der Absenz des pausierenden Teamleaders Killian Peier waren die Schweizer in der Qualifikation vom Freitag im deutschen Titisee-Neustadt in den vorderen Rängen vertreten. Gregor Deschwanden erreichte mit einem Flug auf 134,5 m den 6. Platz. Auch Simon Ammann (28.) und Dominik Peter (29.) überstanden den Cut. Derweil muss sich Olympiasieger Andreas Wellinger wegen eines positiven Covid-Tests Sorgen um Olympia machen. Der Deutsche gesellt sich damit zum polnischen Trio um Weltmeister Piotr Zyla, Dawid Kubacki und Pawel Wasek, das es ebenfalls erwischt hatte.

Para-WM: Walther fährt auf Platz 3

Ellen Walther hat sich im Snowboard-Cross den 3. Platz und damit die 2. Bronzemedaille an den Para-Weltmeisterschaften im norwegischen Lillehammer gesichert. Die Baslerin wusste ihre Leistung als Dritte in einem Dreierfeld gut einzuschätzen: «Mir war klar, dass ich mit der starken Konkurrenz nicht mithalten konnte, ich habe mir meine eigenen Ziele gesetzt.» Für die Schweizer Männer setzte es am Freitag hingegen eine Enttäuschung ab.