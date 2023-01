Legende: Überzeugte an Silvester Gregor Deschwanden. Keystone/DPA/Daniel Karmann

Skispringen: Deschwanden übersteht Quali problemlos

Gregor Deschwanden hat sich mit einem schönen Sprung auf 128 m souverän für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen qualifiziert. Der einzige Schweizer an der Vierschanzentournee belegte in der Qualifikation den 17. Platz. Er hat sich damit eine gute Ausgangslage für den 1. Durchgang vom Sonntag geschaffen. Im K.o.-Duell trifft Deschwanden auf Artti Aigro, der absolut in seiner Reichweite liegt. Der Este kam mit einem Sprung auf 119 m auf den 34. Rang. Den Sieg in der Qualifikation sicherte sich der Weltcup-Führende Dawid Kubacki aus Polen mit einem Sprung auf 140,5 m. Das Springen findet am 1. Januar ab 14 Uhr statt (live auf SRF).