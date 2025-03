Per E-Mail teilen

Legende: Punktete auch im 24. Einzelspringen der Saison Gregor Deschwanden (Archiv). ago/NTB

Skispringen: Kobayashi triumphiert in Oslo

Im 1. Springen nach der Nordischen Ski-WM hat Ryoyu Kobayashi in der norwegischen Hauptstadt seinen 3. Weltcup-Sieg in Serie gefeiert. Nach den Erfolgen im heimischen Sapporo bestätigte der Japaner seine gute Form auch in Oslo und siegte mit über 10 Punkten Vorsprung vor dem Österreicher Jan Hörl und dem Deutschen Karl Geiger. Gregor Deschwanden konnte sich im 2. Durchgang noch um 2 Positionen verbessern und landete als 12. gerade noch 0,1 Punkte vor seinem Teamkollegen Killian Peier, der vor der Entscheidung noch Rang 9 belegt hatte.

Freeski: Bösch im Big Air auf Rang 6

Bei der letzten Weltcup-Station der Freeskier im französischen Tignes hat mit Fabian Bösch der einzige Schweizer im Big-Air-Final das Podest knapp verpasst. Nach 2 Runs lag der 27-Jährige noch auf Zwischenrang 3, im letzten Durchgang fiel der Innerschweizer aber noch auf Platz 6 zurück. Der Sieg ging an den Italiener Miro Tabanelli, dessen Schwester Flora bei den Frauen triumphierte. Sarah Höfflin gab in der Qualifikation dabei ihr Comeback nach überstandenem Fussbruch und im Anschluss grünes Licht für die Heim-WM im Engadin ab nächster Woche.