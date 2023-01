Legende: Konnte seine Position leider nicht halten Gregor Deschwanden konnte im finalen Durchgang nicht mit den Besten mithalten. Keystone/EPA/Grzegorz Momot

Skifliegen: Deschwanden vergibt gute Ausgangslage

Im österreichischen Bad Mitterndorf verbuchte Gregor Deschwanden als 15. zwar sein zweitbestes Weltcup-Resultat der laufenden Saison, dennoch trauert er einer grossen Chance nach. Denn der Luzerner hatte nach dem 1. Durchgang dank einem Satz auf 230,5 m auf dem 6. Zwischenrang gelegen. Bei der Reprise wurde Deschwanden – auch wegen etwas Pech mit den Windverhältnissen – auf Platz 15 durchgereicht. Teamkollege Dominik Peter (27.) flog erstmals in diesem Winter in die Punkteränge. Vierschanzentournee-Sieger Halvor Egner Granerud gewann das erste von zwei Skifliegen am Kulm und übernahm somit das Gelbe Trikot für die Führung im Gesamtweltcup. Der Norweger segelte 238 und 231 m weit und gewann vor Lokalmatador Stefan Kraft sowie Domen Prevc aus Slowenien.

Langlauf: Jouve überrascht mit Heimsieg

Beim Langlauf-Weltcup in Les Rousses (FRA) blieb die Schweiz in den Klassisch-Sprints ohne Top-Klassierung. Alina Meier, Lea Fischer und Désirée Steiner blieben alle in den Viertelfinals hängen. Nadine Fähndrich hatte auf einen Start verzichtet, um sich optimal auf die WM vorbereiten zu können. Der Sieg ging an Kristine Skistad (NOR), Emma Ribom (SWE) und Maja Dahlqvist (SWE) liefen aufs Podest. Auch bei den Männern kam kein Schweizer über die erste K.o.-Runde hinaus. Erwan Käser, Roman Schaad und Valerio Grond hatten das Schweizer Team vertreten, Janik Riebli musste krank passen. Über den Sieg jubeln durfte der Franzose Richard Jouve, der Johannes Kläbo (NOR) im Final um 9 Hundertstelsekunden distanzierte. Pal Golberg (NOR) wurde Dritter.

00:41 Video Kurz-Zusammenfassung Langlauf-Sprints in Les Rousses Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Rodeln: Guter WM-Auftritt von Maag

Die einzige Schweizerin Natalie Maag belegte an der Rodel-WM in Oberhof wie bereits bei der EM den guten 10. Platz. Es ist die zweite Top-Ten-Klassierung der 25-jährigen Zürcher Oberländerin bei Welt-Titelkämpfen nach dem 9. Rang bei den Olympischen Spielen vor einem Jahr in China. Die deutschen Frauen feierten auf der Heimbahn wie schon am Freitag im (nicht-olympischen) Sprint einen Dreifach-Sieg.