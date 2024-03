Legende: Kam nicht wie gewünscht ins Fliegen Gregor Deschwanden. imago images/Andreas Stroh

Skispringen: Deschwanden verpasst Top 20

Gregor Deschwanden ist beim letzten Springen des Winters in Planica (SLO) nicht über Rang 21 hinausgekommen. Der einzige Schweizer in der Entscheidung segelte beim Skiflug-Event auf 212 und 229 Meter. Trotzdem darf der Luzerner auf seine persönlich beste Saison im Weltcup mit Platz 18 in der Gesamtwertung sowie Podestplätzen in Willingen und Klingenthal zurückblicken. Der Sieg ging an den Österreicher Daniel Huber mit den beiden Tages-Bestweiten von 242,5 und 247 Metern. So gelang es dem Salzburger auch noch, Landsmann Stefan Kraft im Kampf um die kleine Kugel für den Skiflug-Weltcup auszustechen. Der Gesamtweltcup-Sieger belegte Platz 4.

Snowboard: Schweizer Top-10-Plätze in Kanada

Die Boardercrosser Sina Siegenthaler (6.) und Kalle Koblet (7.) haben in Mont-Sainte-Anne (CAN) die Weltcup-Saison mit Top-10-Ergebnissen abgeschlossen. Die 23-jährige Bernerin hatte diese Saison ihren 1. Weltcupsieg gefeiert. Koblet hatte mit Platz 2 sein Saison-Bestergebnis in St. Moritz eingefahren. Die Tagessiege in Kanada gingen an den einheimischen Gesamtweltcup-Sieger Eliot Grondin und die Britin Charlotte Bankes.