Legende: Sprang zum Auftakt in die Top 10 Gregor Deschwanden. Keystone/AP Photo/Robert F. Bukaty (Archiv)

Skispringen: Deschwanden Achter, Paschke überrascht

Im ersten Einzel-Springen der WM-Saison hat Gregor Deschwanden in Lillehammer Platz 8 belegt. Im 2. Durchgang machte der Luzerner dank einem Satz auf 133 Meter 6 Plätze gut. Den Sieg sicherte sich überraschend Pius Paschke. Der Deutsche verbesserte sich dank einem Satz auf 138,5 Meter um 5 Plätze und feierte seinen 2. Weltcup-Sieg. Halbzeit-Leader und Topfavorit Stefan Kraft verpasste das Podest als Vierter hinter seinen Landsmänner Daniel Tschofenig und Maximilian Ortner. Killian Peier (37.), Newcomer Felix Trunz (45.) und Simon Ammann (46.) hatten den Finaldurchgang verpasst.

Skispringen: Saison-Aus für Olympiasieger Huber

Team-Olympiasieger Daniel Huber fällt für den gesamten Skisprung-Winter aus. Der Österreicher, der im März das Saisonfinale in Planica gewonnen hatte, musste sich einer Operation am rechten Knie unterziehen. Dies gab Österreichs Skiverband am Samstag bekannt. «Leider bedeutet das eine rund sechsmonatige Sprungpause und damit das Saisonende für Daniel», sagte Florian Liegl, Sportlicher Leiter Ski nordisch im ÖSV.

Eiskunstlauf: Repond erneut stark

Die Basler Eiskunstläuferin Kimmy Repond zeigte am Grand Prix von China in Chongqing einen starken Wettkampf. Die 18-Jährige erzielte mit 195,91 Punkten eine Saisonbestleistung und wurde Sechste. Der Sieg ging an die Amerikanerin Amber Glenn, die Anfang Monat bereits den GP von Frankreich in Angers gewonnen hatte.