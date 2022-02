Biathlon: Schweizer Quartett holt EM-Bronze

Aita Gasparin und Elisa Gasparin, Martin Jäger und Serafin Wiestner haben an der EM im deutschen Arber ein Trostpflaster für die verpasste Olympia-Selektion erhalten. In der Mixed-Staffel schaffte das Quartett hinter Norwegen und Deutschland den Sprung aufs Podest. Elisa und Aita Gasparin korrigierten einen schwachen Start der Männer, die auf dem 12. Zwischenrang übergeben hatten.

Legende: Jubelndes Quartett Aita Gasparin und Elisa Gasparin, Martin Jäger und Serafin Wiestner. Freshfocus

Skispringen: Deschwanden wieder besser als Peier

Das Pech mit den Windverhältnissen hat Killian Peier im deutschen Willingen die Olympia-Hauptprobe vermasselt. Der Waadtländer setzte im Finaldurchgang bereits nach 114,5 m auf. Der WM-Dritte aus dem Jahr 2019 rutschte noch um 8 Positionen auf Platz 23 ab und wurde auch von Gregor Deschwanden überholt. Der Luzerner klassierte sich nach Flügen auf 121,5 und 134,5 m im 16. Rang. Wenige Minuten nach Peier segelte der Japaner Ryoyu Kobayashi auf 152 m – der Aufwind blies nicht konstant. Marius Lindvik aus Norwegen sprang vom 6. Zwischenrang zum 3. Saisonsieg. Der zweitplatzierte Karl Geiger entriss Kobayashi (4.) um 3 Punkte die Führung im Weltcup-Zwischenklassement.

00:43 Video Killian Peier ohne Windglück Aus Sport-Clip vom 30.01.2022. abspielen

Skispringen: Kramer droht Olympia zu verpassen

Schock für die österreichischen Skispringerinnen: Weltcup-Leaderin Marita Kramer ist in Willingen positiv auf Corona getestet worden und droht die Olympischen Spiele in Peking zu verpassen. Die ÖSV-Frauen waren in Folge des Coronafalls am Sonntagmorgen vorzeitig abgereist und haben den Flug nach Peking verschoben. Für eine Teilnahme müsste Kramer vier aufeinanderfolgende negative PCR-Tests abgeben. Kramer, die nach offiziellen Angaben keine Symptome hat, war die Topfavoritin auf Gold. Das 20-jährige Supertalent hatte in diesem Winter 6 von 10 Weltcup-Springen gewonnen.

Legende: Das Supertalent bangt um die Olympia-Teilnahme Marita Kramer. Keystone

Freeride: Sieg für Schweizer Chabloz

Maxime Chabloz hat bei seinem 2. Wettkampf auf der Freeride World Tour den 1. Sieg gefeiert. Nach dem Triumph in Andorra übernahm der Schweizer zudem die Führung in der Gesamtwertung. Bei den Frauen wurde Elisabeth Gerritzen Zweite.