Kalle Koblet (Archiv-Bild)

Snowboardcross: Kobelt jubelt in den Pyernäen

Der Schweizer Snowboardcrosser Kalle Koblet hat zum ersten Mal ein Weltcuprennen gewonnen. Der 25-jährige Winterthurer setzt sich in der Sierra Nevada im Final vor dem Spanier Lucas Eguibar und dem Franzosen Loan Bozzolo durch. Bislang war ein 2. Platz das beste Ergebnis von Koblet im Weltcup. Zwei weitere Male hatte er es als Dritter auf das Podest geschafft, darunter im letzten Dezember im italienischen Cervinia. Koblets Timing für den Exploit war günstig: Am kommenden Mittwoch und Donnerstag stehen die Heimrennen in Veysonnaz auf dem Programm. Bei den Frauen war Sophie Hediger in den Pyrenäen als Neunte die beste Schweizerin.