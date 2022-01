Biathlon: Burkhalter so gut wie noch nie

In Abwesenheit von Teamleader Benjamin Weger (Covid-19) hat Joscha Burkhalter beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (GER) die beste Leistung seiner Karriere gezeigt. Der Berner Oberländer wurde im Sprint starker 10. Zuvor war ein 29. Rang im Sprint von Oberhof (7. Januar 2022) sein bestes Ergebnis gewesen. Der 25-Jährige blieb in Ruhpolding am Schiessstand fehlerfrei und traf 10 Mal ins Schwarze. In der Loipe konnte er sich nach dem 2. Schiessen eine Zeit lang an die Fersen des Deutschen Benedikt Doll heften, der auf Rang 2 lief. Später musste Burkhalter aber abreissen lassen und kam völlig ausgepumpt im Ziel an. Hatte er 1,3 km vor dem Ziel gar auf Zwischenrang 5 gelegen, verlor er auf dem letzten Kilometer noch 5 Positionen. Den Sieg über die 10 km sicherte sich Quentin Fillon Maillet. Der ebenfalls fehlerlose Franzose kam 51,7 Sekunden schneller als Burkhalter ins Ziel.

Eiskunstlauf: Paganini im Kurzprogramm unter dem Bestwert

Alexia Paganini liegt an der EM im estnischen Tallinn nach dem Kurzprogramm auf Rang 9. Mit 62,32 Punkten verpasste die 20-jährige Schweizerin ihre Bestleistung aus dem Jahr 2020 um über 6 Punkte, etliche Läuferinnen vor ihr sind aber in der Kür durchaus in Reichweite. Als 2. Schweizerin qualifizierte sich Yasmine Kimiko Yamada als 21. (56,54) für die Kür vom Samstag. Mit grossem Vorsprung an der Spitze liegt die 15-jährige russische Meisterin Kamila Walijewa (90,45, Weltrekord) vor Loena Hendrickx/BEL (76,25) und Alexandra Trusowa/RUS (75,13).

Mediengalerie

Schliessen 05:49 Video Das Kurzprogramm von Paganini an der EM in Tallinn Aus Sport-Clip vom 13.01.2022. abspielen 03:48 Video Das Kurzprogramm von Yasmine Kimiko Yamada Aus Sport-Clip vom 13.01.2022. abspielen 03:53 Video Weltrekord: 15-jährige Walijewa erzielt über 90 Punkte Aus Sport-Clip vom 13.01.2022. abspielen

Eiskunstlauf: Paarlauf-EM-Titel an Russland

Erwartungsgemäss haben die 3 russischen Top-Paare die EM-Medaillen im Paarlauf unter sich ausgemacht. Neue Europameister wurden die Junioren-Weltmeister Anastasia Mischina/Alexander Galljamow vor Jewgenija Tarassowa/Wladimir Morosow und Alexandra Boikowa/Dimitri Koslowski.