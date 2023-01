Legende: Will an der WM glänzen Nadine Fähndrich (vorne). Keystone/Mayk Wendt

Langlauf: Schweizer Aufgebot für die WM

Swiss-Ski hat für die nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica (21. Februar bis 5. März) erste Langlauf-Selektionen bekannt gegeben. Die Luzernerin Nadine Fähndrich führt das 15-köpfige Aufgebot in Slowenien an. Neben der Luzernerin reisen bei den Frauen Lea Fischer, Nadja Kälin, Alina Meier, Désirée Steiner und Anja Weber an die Titelkämpfe. Bei den Männern sind es Jonas Baumann, Cyril Fähndrich, Roman Furger, Valerio Grond, Erwan Käser, Beda Klee, Candide Pralong, Janik Riebli sowie Roman Schaad. Über die finale Besetzung der einzelnen Wettkämpfe entscheidet das Trainer-Team vor Ort. Allfällige Nachselektionen könnten zudem nach der U23-WM kommuniziert werden.

Freeski: Tragödie um früheren Weltmeister Smaine

Das US-amerikanische Freeski-Team trauert um Kyle Smaine. Der 31-Jährige wurde bei einem Ski-Ausflug in Japan Opfer einer Lawine. Der Kalifornier war in der Nähe von Nagano mit 2 Begleitern unterwegs, als das Unglück passierte. Nur einer davon konnte sich aus den Schneemassen befreien und überlebte. Smaine wurde 2015 Weltmeister in der Halfpipe, seine Profikarriere beendete er 2018.