Langlauf: Fähndrich muss mit Platz 4 vorliebnehmen

Nadine Fähndrich verpasste den 4. Podestplatz in dieser Saison nur knapp. Die Luzernerin belegte in Falun beim Sprint in der Skating-Technik Platz 4. Die 27-Jährige lag in einem Ausscheidungsrennen lange auf dem 3. Zwischenrang. Auf der Zielgeraden schloss aber Maja Dahlqvist auf und zog an Fähndrich vorbei. Auch an der Spitze kam es zu einem überraschenden Wechsel. Schwedens Olympiasiegerin und Weltmeisterin Jonna Sundling liess sich auf den letzten Metern von der Norwegerin Kristine Skistad bezwingen. Bei den Männern blieben Valerio Grond und Janik Riebli im Viertelfinal hängen.

Ski Freestyle: Gremaud bestätigt in Tignes ihr WM-Gold

Mathilde Gremaud siegte beim Slopestyle-Weltcup im französischen Tignes mit einer Punktzahl von 96,25 Punkten. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin bestätigte somit bei erster Gelegenheit ihre Goldmedaille von Anfang März in Bakuriani. Die 23-jährige Freiburgerin feierte im Weltcup erst ihren zweiten Weltcupsieg in der Disziplin Slopestyle. Die Ski-Freestyle-Königin schaffte im zweiten Lauf den Sprung an die Spitze und verdrängte zugleich Sarah Höfflin, die 32-jährige Slopestyle-Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018, vom Podest. Die Genferin belegte Platz 4.

00:57 Video Freestyler Gremaud und Ragettli glänzen in Tignes Aus Sport-Clip vom 18.03.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Ski Freestyle: Podestplatz für Andri Ragettli

Andri Ragettli belegte beim Weltcup in Tignes Platz 3. Der Slopestyle-Spezialist steigere sich im zweiten Run noch minim auf 92,50 Punkte. Dies reichte allerdings nicht, um den Norweger Birk Ruud und den Schweden Jesper Tjader zu verdrängen. Bereits an der WM Anfang März in Bakuriani hatte Ragettli Bronze und Ruud Gold geholt. Fabian Bösch zeigte in Tignes mit Platz 6 eine Steigerung gegenüber der WM.