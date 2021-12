Legende: Tritt in Davos im Sprint und im Distanzrennen an Nadine Fähndrich. Freshfocus

Langlauf: 30-köpfiges Schweizer Team in Davos

Swiss-Ski hat am Dienstag das Aufgebot für den Heimweltcup am kommenden Wochenende in Davos bekanntgegeben. Bei den Frauen sind neben den beiden Teamleaderinnen Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff weitere 9 Athletinnen gemeldet. Bei den Männern führt Dario Cologna ein 19-köpfiges Team an. Der Münstertaler, der seine Karriere am Ende der Saison ebenso beenden wird wie Van der Graaff, plant gemäss Aufgebot auch eine Teilnahme im Sprint vom Samstag. Am Sonntag starten die Männer über 15 km in freier Technik, die Frauen absolvieren ein 10-km-Rennen.

