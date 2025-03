Ski Mountaineering: Fatton triumphiert im Sprint

Marianne Fatton hat an der Ski-Mountaineering-WM in Morgins die Goldmedaille in der olympischen Disziplin Sprint gewonnen. Für die 29-jährige Neuenburgerin ist es bereits die zweite Medaille an der Heim-WM. In der Mixed-Staffel hatte sie sich zusammen mit dem Freiburger Robin Bussard Bronze gesichert. Auch im Rennen der Männer war die Schweiz erfolgreich. Jon Kistler gewann Bronze. Arno Lietha und Thomas Bussard verpassten die Medaillenränge auf den Plätzen 4 und 5.

Legende: Frischgebackene Sprint-Weltmeisterin Marianne Fatton. Keystone/Maxime Schmid

Snowboard: Junioren-Bronze bei Mixed-Teamwettkampf

Die Schweizer Alpin-Snowboarder haben sich zum Abschluss der Junioren-WM im polnischen Zakopane eine weitere Medaille gesichert. Im Mixed-Teamwettkampf ging Bronze an Xenia von Siebenthal und Nuri Mosca. Einen Tag nach Gold im Parallel-Slalom sicherte sich die 17-jährige von Siebenthal zusammen mit dem gleichaltrigen Engadiner Mosca Platz 3. Das Duo setzte sich im kleinen Final gegen Kanada 1 durch, nachdem es zuvor in den Halbfinals an den späteren Junioren-Weltmeistern Tervel Zamfirov/Malena Zamfirova aus Bulgarien gescheitert war.