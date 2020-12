Legende: Zurück auf der Loipe Ivo Niskanen steht in Finnlands Kader für die Tour de Ski. Keystone

Langlauf: Finnland und Schweden lenken ein

Im Gegensatz zu den Norwegern werden die Langläufer aus Schweden und Finnland an der Tour de Ski, die am 1. Januar im Val Müstair beginnt, dabei sein. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten die drei nordländischen Teams ihre Teilnahme an den Weltcuprennen in Davos und Dresden abgesagt. Alle drei Länder hatten gefordert, dass die Austragungsorte der Tour de Ski reduziert werden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, scheiterten aber mit ihrem Vorstoss. Norwegen sagte daraufhin auch seine Teilnahme an der Tour de Ski ab.