Bob: Fontanive/Strebel auf Rang 7

Martina Fontanive und Irina Strebel sind im Zweierbob-Weltcup in Winterberg auf den 7. Platz gefahren. Das Schweizer Duo hatte nach dem 1. Lauf noch auf Rang 4 gelegen, büsste dann aber noch 3 Positionen ein. Fontanive hat damit am nächsten Wochenende in St. Moritz noch eine Chance, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Den Sieg in Winterberg sicherte sich die Deutsche Laura Nolte vor ihrer Landsfrau Kim Kalicki und der Amerikanerin Kaillie Humphries. Melanie Hasler und Nadja Pasternack fuhren auf den 13. Platz.

Biathlon: Baserga verpasst Weltcup-Punkte

Amy Baserga hat beim Verfolgungsrennen über 10 Kilometer im deutschen Oberhof den Sprung in die Punkteränge verpasst. Die 21-jährige Juniorenweltmeisterin hatte das Rennen als 48. in Angriff genommen und klassierte sich am Ende mit 2 Schiessfehlern auf Rang 46. Baserga war die einzige Schweizerin, die sich für das Rennen qualifiziert hatte. Der Sieg ging an die Norwegerin Marte Olsbu Roiseland, die ihren Vorsprung aus dem Sprint erfolgreich verteidigte und damit auch das 3. Rennen in Oberhof für sich entschied.

Biathlon: Burkhalter knapp neben den Punkten

Joscha Burkhalter verpasst in der Verfolgung beim Biathlon-Weltcup in Oberhof die Punkteränge knapp. Nach dem guten Sprintrennen am Freitag mit dem 29. Platz konnte der 25-jährige Berner Oberländer seine Position auf den 12,5 Kilometern vom Sonntag nicht halten und fiel auf den 41. Rang zurück. Ihm unterliefen 5 Schiessfehler. Gewonnen wurde das Rennen vom Franzosen Quentin Fillon Maillet, der acht Plätze gutmachte und in der Verfolgung zum dritten Mal in Serie siegte.

Bob: Friedli und Vogt weit zurück

Die Schweizer Bob-Piloten Simon Friedli und Michael Vogt landeten beim Viererbob-Rennen in Winterberg klar hinter den Spitzenrängen. Friedli, der wegen einer beim Aufwärmen erlittenen Wadenverletzung schon beim Start im Bob Platz nehmen musste, klassierte sich als 20. und Letzter. Vogt beendete das Rennen nur 4 Hundertstel vor seinem Landsmann auf Rang 18. Der Sieg ging einmal mehr an den einheimischen Dominator Francesco Friedrich.

01:02 Video Verletzter Friedli muss auf das Anschieben verzichten Aus Sport-Clip vom 09.01.2022. abspielen

Ski Freestyle: Bösch knapp neben dem Podest

Fabian Bösch hat beim Slopestyle-Event in Mammoth Mountain mit Rang 5 sein bestes Saisonresultat erreicht, das Podium aber knapp verpasst. Der Engelberger konnte dank einem guten 2. Run (90,50) lange auf Rang 2 hoffen, musste dann aber Sieger Alexander Hall aus den USA, dessen Landsmann Nicholas Goepper, Evan McEachran aus Kanada und Mac Forehand (USA) den Vortritt lassen.

Skispringen: Österreich gewinnt Teamspringen

Österreich hat das Teamspringen in Bischofshofen für sich entschieden. Das einheimische Team um Jan Hörl, Manuel Fettner, Philipp Aschenwald und Daniel Huber verwies Japan und Norwegen auf die weiteren Plätze. Ein Schweizer Team war nicht am Start.