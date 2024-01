Legende: Durfte sich über Bronze freuen Alan Bornet (ganz rechts). Keystone/EPA/Thomas Lovelock

7. Medaille für die Schweiz an Olympischen Jugendspielen

Alan Bornet hat der Schweizer Delegation an den Olympischen Jugend-Winterspielen in der Region Gangwon in Südkorea eine weitere Medaille beschert. Der 16-jährige Walliser Freeskier gewann in der Halfpipe Bronze. Das Eishockey-Team der Frauen verpasste mit einem 1:3 gegen Deutschland im Spiel um Platz 3 den Sprung aufs Podest. Vor dem letzten Wettkampftag steht die Schweiz damit bei einer Gold-, einer Silber- und fünf Bronzemedaillen.