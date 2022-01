Bob: Friedli verpasst Podest erneut knapp

Bobpilot Simon Friedli hat zum Auftakt des neuen Jahres den ersten Schweizer Podestplatz in dieser Saison erneut nur knapp verpasst. Nach seinem 5. Platz am Samstag belegte der Solothurner in Sigulda in seinem Zweier auch am Sonntag Rang 5. Michael Vogt kam mit der engen und speziellen Bahn in der Lettischen Schweiz, wo er auch schon gestürzt ist, nicht zurecht und landete wie schon am Vortag auf dem 13. Rang. Die Olympia-Limite haben mit dem kleinen Schlitten beide schon lange erfüllt. Den Sieg sicherte sich Dominator Francesco Friedrich. Der Deutsche rehabilitierte sich damit für Platz 12 vom Samstag und feierte den 23. Sieg im 24. Rennen.

Langlauf: Karlsson gibt Forfait

Die Schwedin Frida Karlsson verlässt die Tour de Ski. Die im Vorfeld meistgenannte Favoritin auf den Gesamtsieg hatte am Samstag in Oberstdorf nach einem Foul im Sprint nebst der Rückversetzung auf Platz 30 eine Strafe von drei Minuten aufgebrummt erhalten und ist mit Blick auf das Overall-Klassement chancenlos. Auf die Reise ins Val di Fiemme, wo am Montag und Dienstag die letzten zwei Etappen gelaufen werden, verzichteten aus dem Schweizer Team auch Nadja Kälin sowie das Sprint-Trio Jovian Hediger, Erwan Käser und Laurien van der Graaff.

