Langlauf: Furger hört auf

Roman Furger hat sich entschieden, seine Karriere als Profi-Langläufer Ende Saison zu beenden. «Ich habe gemerkt, dass bei mir die totale Entschlossenheit, welche es für Bestleistungen auf höchster Stufe braucht, abgenommen hat. Ich werde den Trainingsalltag mit dem Team sicher vermissen. Jetzt freue ich mich aber auf einen neuen Abschnitt in meinem Leben», wird der 33-jährige Urner zitiert. Furger nahm zweimal an Olympischen Spielen (2018 und 2022) und mehrfach an Weltmeisterschaften teil – zuletzt vor einer Woche in Planica. Der starke Finisher stand zweimal im Weltcup auf dem Podest. Furger, der voraussichtlich an den Schweizer Meisterschaften in Silvaplana (ab 31. März) seine letzten Rennen bestreiten wird, ist mit vier Siegen der zweiterfolgreichste Athlet in der Geschichte des Engadin Skimarathons. Mit einem fünften Triumph am kommenden Sonntag (SRF zeigt das Rennen ab 08:05 Uhr live) würde Furger zu Rekordsieger Albert Giger aufschliessen.

00:40 Video Archiv: Furger feiert 2022 vor Cologna seinen 4. Sieg am Engadiner Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Biathlon: Bö dank Corona vorzeitig Gesamtweltcupsieger

Dominator Johannes Bö hat vorzeitig zum 4. Mal den Gesamtweltcup der Biathleten gewonnen. Nach der krankheitsbedingten Absage des Zweitplatzierten Sturla Holm Lägreid für das Einzelrennen in Östersund am Donnerstag (16:15 Uhr live bei SRF) ist der fünffache Weltmeister von Oberhof nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Der ebenfalls wegen einer Corona-Infektion pausierende Bö hat einen Vorsprung von 399 Punkten bei nach dem Einzel noch 360 zu vergebenden Zählern. Der Norweger hatte von 2019 bis 2021 bereits dreimal in Serie die grosse Kristallkugel gewonnen. In dieser Saison holte der jüngere der Bö-Brüder im Weltcup 13 Siege bei 16 Einzelstarts. Er und Landsmann Lägreid wollen nach den positiven Coronatests frühestens am Sonntag in den Massenstarts zurückkehren.