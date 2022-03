Legende: Verabschiedete sich von der Weltcup-Bühne Nevin Galmarini. Keystone/EPA/IGOR KUPLJENIK

Alpin-Snowboard: Galmarini bei Derniere im Achtelfinal out

Die Schweizer Alpin-Snowboarder mischten zum Abschluss der Weltcup-Saison im Mixed-Wettkampf in Berchtesgaden nicht bei den Schnellsten mit. Als letztes der drei Swiss-Ski-Duos schieden Dario Caviezel und Julie Zogg in den Viertelfinals aus. Für Nevin Galmarini/Ladina Jenny und Gian Casanova/Jessica Keiser war nach überstandenen Vorläufen bereits in den Achtelfinals Schluss. Stefan Baumeister/Ramona Hofmeister feierten einen deutschen Heimsieg. Galmarini, der Olympiasieger von 2018 und Olympiazweite von 2014 bestritt am Finale in Oberbayern seine letzten Rennen.

Skispringen: Kleines Erfolgserlebnis für Simon Ammann

Die Schweizer Skispringer sind auch beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf weit von den Besten entfernt. Im zweiten Wettkampf am Sonntag kam immerhin Simon Ammann als 25. zu einem kleinen Erfolgserlebnis. Der 40-Jährige stand im zweiten Durchgang mit 207,5 m die neuntbeste Weite und machte so noch fünf Plätze gut. Am Samstag hatte es kein Schweizer in die Punkte geschafft, Gregor Deschwanden verpasste die Springen covidbedingt. Den Sieg holte sich Timi Zajc, einer der derzeit überragenden Slowenen.

Snowboardcross: Kein Schweizer Erfolg am Heimweltcup

Die Schweizer Boardercrosser haben am Weltcup-Finale in Veysonnaz keine Stricke mehr zerrissen. Acht Tage nach Kalle Koblets zweitem Podestplatz (3.) der Karriere und Lara Casanovas bestem Resultat (6.) seit über drei Jahren auf der Reiteralm schieden die beiden qualifizierten Swiss-Ski-Athleten bei der frühlingshaften Saison-Derniere jeweils im ersten K.o.-Lauf aus. Der Deutsche Martin Nörl und die Britin Charlotte Bankes sind die Gesamtweltcupsieger. Die letzten Tagessiege gingen an den Kanadier Eliot Grondin und an Bankes.