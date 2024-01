Legende: Holte die Goldmedaille Marianne Fatton. KEYSTONE/Maxime Schmid

Skitouren: Zwei Medaillen für die Schweiz

Das Schweizer Skitouren-Team überzeugt an den Europameisterschaften in Flaine und Chamonix (FRA). Im Sprint, der 2026 erstmals zum olympischen Programm gehören wird, gewann die Neuenburgerin Marianne Fatton Gold. Ebenfalls in den Finallauf schaffte es Landsfrau Caroline Ulrich, die sich als Fünfte klassierte. Bei den Männern belegte der Bündner Arno Lietha den 2. Platz. Mit Robin Bussard, Jon Kistler, Loïc Dubois und Matteo Favre klassierten sich vier weitere Schweizer in den Top 8. Die Mixed-Staffel, ab 2026 ebenfalls olympisch, findet am Freitag statt.