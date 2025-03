Skifliegen: Kugeln für Tschofenig und Prevc

Daniel Tschofenig steht vorzeitig als Gesamtweltcup-Sieger fest. Der Österreicher sicherte sich an seinem 23. Geburtstag die grosse Kristallkugel dank Rang 4 im 1. Skiflug-Wettkampf in Planica. Tschofenig war mit 114 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Jan Hörl (8.) für die letzten 2 Einzel-Wettbewerbe nach Slowenien gereist. Entschieden ist auch der Weltcup im Skifliegen. Domen Prevc (SLO) machte den Gewinn der kleinen Kugel mit dem 3. Sieg in der laufenden Saison in dieser Disziplin perfekt. Die Schweizer vermochten mit den Besten nicht mitzuhalten. Gregor Deschwanden belegte Platz 23. Sandro Hauswirth verpasste nach Rang 32 im 1. Durchgang die Qualifikation.