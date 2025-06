Legende: Startete bislang fünfmal im Weltcup Dabei schied Lenz Hächler viermal im ersten und einmal im zweiten Lauf aus. Freshfocus/Luka Vovk

Hächler muss kürzertreten

Skifahrer Lenz Hächler hat sich bei einem Mountainbike-Sturz vor 2 Wochen 2 Rippen gebrochen, eine leichte Hirnblutung erlitten und sich eine Gehirnerschütterung sowie eine Lungenprellung zugezogen. Dies berichtete der 22-jährige Zuger am Donnerstag auf Instagram. Er fühle sich von Tag zu Tag besser und habe bereits wieder mit leichtem Training begonnen. «Hoffentlich kann ich mich bald schon wieder im Gym pushen», so der Slalom-Juniorenweltmeister von 2024. Hächler hat in der kommenden Saison dank seines Sieges in der Riesenslalomwertung des Europacups einen fixen Startplatz im Weltcup.

Burgener wird «Brasilianer»

Pat Burgener kehrt künftig der Schweiz den Rücken und startet für Brasilien. Das FIS Council nahm den Antrag des 31-jährigen Snowboarders an. Burgener sei «nicht mehr Teil des Schweizer Teams und wird zukünftig auch ausserhalb der Strukturen von Swiss-Ski trainieren». Der Lausanner gewann in der Halfpipe an der WM 2017 in der Sierra Nevada und 2019 in Park City jeweils die Bronzemedaille. Burgeners Mutter war einst aus dem Libanon nach Brasilien geflüchtet.