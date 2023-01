Biathlon: Bö siegt erneut – Hartweg bester Schweizer

Beim Auftakt der Biathlon-Wettbewerbe in Ruhpolding (GER) war der Norweger Johannes Bö einmal mehr nicht zu bezwingen. Trotz zwei Schiessfehlern und damit zwei Strafminuten holte sich der 29-Jährige seinen 8. Saisonsieg. Zweiter wurde sein Landsmann Vetle Christiansen, der knapp 10 Sekunden verlor. Ohne Fehler bei den Schiessen kam Jakov Fak (SLO) durch, der auf Rang 3 lief. Bester Schweizer war Niklas Hartweg auf Rang 11. Sebastian Stalder lief auf Position 27, auch Jeremy Finello holte als 36. Weltcuppunkte. Dajan Danuser verpasste diese auf Platz 64 klar.

Stromausfall sorgt für Probleme Box aufklappen Box zuklappen Eine technische Panne hat am Mittwoch beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding zwischenzeitlich für grosse Probleme gesorgt. So fielen die Bilder für die Fernseh-Übertragung minutenlang aus. Das Live-Scoring war ebenfalls ausgefallen, die Zeitnahme lief indes weiter. Die Ursache für die Probleme war ein Stromausfall im gesamten Stadion.

Snowboard: Nächster Schweizer Podestplatz

Auch im zweiten Mixed-Wettkampf der Alpin-Snowboarder in diesem Winter schaffte es ein Schweizer Team auf das Podest. Nach dem Triumph von Gian Casanova und Ladina Jenny im Dezember in Winterberg belegten Dario Caviezel und Julie Zogg in Bad Gastein den 3. Platz. Caviezel/Zogg setzten sich im kleinen Final gegen Österreich II mit Alexander Payer und Sabine Schöffmann durch. Den Sieg holte sich das österreichische Duo Andreas Prommegger/Daniela Ulbing vor den Deutschen Stefan Baumeister und Ramona Theresia Hofmeister.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Am Wochenende gastieren die Alpin-Snowboarderinnen und -Snowboarder im Unterengadin. Auf SRF zwei ist am Samstag ab 15:40 Uhr eine 80-minütige Teilaufzeichnung des Weltcups in Scuol zu sehen.

Para-Ski: Cuche mit zwei Siegen

Der Schweizer Para-Skifahrer Robin Cuche hat in Yeysonnaz auch den zweiten Weltcup-Riesenslalom in der stehenden Kategorie gewonnen. Nach seinem Sieg am Vortag stellte der 24-Jährige am Mittwoch in beiden Läufen die Bestzeit auf. Teamkollege Théo Gmür – am Dienstag als 2. ebenfalls auf dem Podest – verpasste in der Reprise den erneuten Sprung auf das Podium als 4. nur knapp.