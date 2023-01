Legende: Am Schiessstand tadellos Niklas Hartweg. Freshfocus / Christian Manzoni (Archiv)

Biathlon: Bö im Sprint eine Klasse für sich

Niklas Hartweg zeigte auch beim Biathlon-Sprint in Antholz (ITA) eine gute Leistung und beendete das Rennen über 10 Kilometer auf dem 11. Rang. Damit verteidigte Hartweg das blaue Trikot des besten Athleten unter 25 Jahren im Weltcup. Der 22-Jährige blieb am Schiessstand 2 Mal fehlerfrei und verlor auf den klaren Tagessieger Johannes Thingnes Bö (NOR) 1:26 Minuten. Mit Sebastian Stalder (16./+1:37) und Serafin Wiestner (21./+1:48) sorgten zwei weitere Schweizer für ein solides Teamresultat. Nicht überzeugen konnten hingegen Jeremy Finello (62.) und Joscha Burkhalter (74.), womit ihnen die Teilnahme an der Verfolgung von Samstag (ab 14:55 live bei SRF) verwehrt bleibt.

Skispringen: Deschwanden mit bestem Saisonresultat

Gregor Deschwanden hat beim Weltcup in Sapporo sein bestes Resultat in diesem Winter realisiert. Der Luzerner überzeugte in Japan mit Rang 10, nachdem er sich in dieser Saison zuvor oft schwer getan hatte und nie besser als 20. war. Nach dem 1. Durchgang hatte Deschwanden noch Rang 16 belegt, danach gelang ihm mit 132,5 m der weiteste Satz des Tages. Dominik Peter verpasste als 43. die Punkteränge, Killian Peier blieb bereits in der Qualifikation hängen. Der Japaner Ryoyu Kobayashi feierte einen Heimsieg.