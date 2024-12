Legende: Nicht ganz so stark wie in Altenberg Melanie Hasler wurde diesmal von Mara Morell angeschoben. Keystone/EPA/Toms Kalnins

Bob: Wieder Rang 7 für Hasler

Wie tags zuvor im Monobob klassierte sich Melanie Hasler im Weltcup in Sigulda auch im Zweierbob auf Rang 7. Mit Anschieberin Mara Morell machte die 26-jährige Aargauerin im zweiten Lauf noch zwei Plätze gut. Damit konnte Hasler ihren starken Auftakt in der Vorwoche in Altenberg, als sie mit Nadja Pasternack Vierte geworden war, nicht ganz bestätigen. An der Spitze feierte Deutschland mit den Duos Laura Nolte/Leonie Kluwig und Kim Kalicki/Neele Schuten einen Doppelsieg. Die Amerikanerinnen Kaysha Love und Jasmine Jones verhinderten ein weiteres rein deutsches Podium.