Legende: Nicht ganz so stark wie in Altenberg Melanie Hasler wurde diesmal von Mara Morell angeschoben. Keystone/EPA/Toms Kalnins

Bob: Wieder Rang 7 für Hasler

Wie tags zuvor im Monobob klassierte sich Melanie Hasler im Weltcup in Sigulda auch im Zweierbob auf Rang 7. Mit Anschieberin Mara Morell machte die 26-jährige Aargauerin im zweiten Lauf noch zwei Plätze gut. Damit konnte Hasler ihren starken Auftakt in der Vorwoche in Altenberg, als sie mit Nadja Pasternack Vierte geworden war, nicht ganz bestätigen. An der Spitze feierte Deutschland mit den Duos Laura Nolte/Leonie Kluwig und Kim Kalicki/Neele Schuten einen Doppelsieg. Die Amerikanerinnen Kaysha Love und Jasmine Jones verhinderten ein weiteres rein deutsches Podium. Bei den Männern schafften Cédric Follador/Luca Rolli als Achte wie schon am Samstag (7.) den Sprung in die Top 10, knapp dahinter platzierte sich Timo Rohner mit Anschieber Tim Annen (11.). Der Sieg ging an das deutsche Duo Johannes Lochner/Jörn Wenzel.

Skispringen: Deschwanden auf Rang 10

Gregor Deschwanden konnte beim zweiten Springen auf der Grossschanze in Titisee-Neustadt nicht an seine Leistung vom Samstag anknüpfen. Nach seinem 2. Platz wurde er am Sonntag Zehnter. Dem 33-Jährigen gelangen die Sprünge nicht optimal, vor allem im ersten Durchgang musste er nach dem Absprung in der Luft stark korrigieren. Dennoch kann Deschwanden mit seinen Leistungen zufrieden sein, vor der Vierschanzentournee stimmt seine Form. Neben dem Teamleader schaffte es kein weiterer Schweizer in den zweiten Durchgang. Killian Peier wurde 32., Simon Ammann und Felix Trunz belegten die Ränge 43 und 46. Als Sieger durfte sich erneut der Deutsche Pius Paschke feiern lassen, er setzte sich hauchdünn vor dem Österreicher Michael Hayböck durch.