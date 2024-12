Legende: Tastet sich langsam heran Melanie Hasler. imago images/Eibner-Pressefoto/Memmler

Bob: Hasler in Sigulda auf Rang 7

Melanie Hasler ist im zweiten Monobob-Rennen der Saison in Sigulda eine Steigerung gelungen. Nach dem enttäuschenden 14. Rang zum Saisonauftakt in Altenberg schaute für die 26-Jährige in Lettland Rang 7 heraus. Mit einem starken unteren Bahnabschnitt machte Hasler im 2. Lauf noch einen Rang gut. Auf die siegreiche Deutsche Lisa Buckwitz büsste die Schweizerin 0,55 Sekunden ein. Platz 2 ging mit Laura Nolte ebenfalls an eine Deutsche.