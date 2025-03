Hasler verpasst Monobob-Rennen an der WM

Legende: Kann im Monobob nicht starten Melanie Hasler. KEYSTONE/Mayk Wendt

Bob: Hasler fehlt krank

Pech für Melanie Hasler: Die beste Schweizer Bobpilotin verpasst bei der WM in Lake Placid wegen eines grippalen Infekts zumindest den Wettkampf mit dem Monobob am Samstag und Sonntag. Die Aargauerin leidet seit Donnerstagmorgen unter Fieber, sodass ein Start nicht möglich ist. Noch offen ist, ob sie allenfalls am kommenden Wochenende im Zweierbob wird antreten können.