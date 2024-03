Legende: Konnte bereits vor dem Zieleinlauf jubeln Frida Karlsson. IMGAO/BILDBYRAN

Langlauf: Karlsson mit Machtdemonstration über 50 Kilometer

Frida Karlsson hat sich bei der 2. Austragung der Frauen über 50 Kilometer am Osloer Holmenkollen überlegen den Sieg gesichert. Die Schwedin setzte sich nach 30 Kilometern aus einer 9-köpfigen Spitzengruppe ab und baute den Vorsprung in der Folge kontinuierlich aus. Nach 2:20:20 Stunden bei schwierigen Bedingungen erreichte sie das Ziel mit grossem Vorsprung auf die Konkurrenz. Landsfrau Ebba Andersson wies im Ziel als 2. einen satten Rückstand von 1:20 Minuten auf. Im Schlusssprint um den dritten Podestplatz setzte sich Katharina Hennig (GER) im deutschsprachigen Duell gegen die Österreicherin Teresa Stadlober durch. Nadja Kälin verlor als einzige Schweizerin am Start bereits früh den Anschluss an die Spitze und überquerte die Ziellinie als 32. mit einem Rückstand von beinahe 13 Minuten.