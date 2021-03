Legende: Wendet sich vom Schweizer Verband ab Der legendäre Pilot Christoph Langen aus Deutschland. Freshfocus

Bob: Chefcoach Langen quittiert seinen Dienst

Der Schweizer Eiskanal-Verband Swiss-Sliding trennt sich vorzeitig von seinem Cheftrainer Bob und Nachwuchschef Christoph Langen. Der zweifache Olympiasieger und siebenfache Weltmeister hätte noch einen Vertrag bis nach den Winterspielen 2022 in Peking gehabt. Grund für den Abgang ist die Neuausrichtung der sportlichen Strukturen im Schweizer Bobsport mit der Ablösung des Nachwuchsbereichs vom Welt- und Europacup-Betrieb. Langen war seit 2016 für Swiss-Sliding tätig und massgeblich daran beteiligt, dass die Piloten zuletzt international wieder kompetitiv waren. In der neuen Struktur sah der 59-jährige Deutsche keinen Platz mehr für sich.

Biathlon: Baserga bald bei der Elite?

Die mehrfache Schweizer Junioren-Weltmeisterin Amy Baserga dürfte am nächsten Wochenende zu ihrem Debüt im Biathlon-Weltcup kommen. Die 20-jährige Schwyzerin gehört zum Schweizer Aufgebot für die letzten Wettkämpfe der Saison vom Freitag bis Sonntag im schwedischen Östersund. Baserga wurde Anfang März an der Junioren-WM in Obertilliach (AUT) Weltmeisterin im Sprint sowie in der Verfolgung über 10 km.