Die Schweizer Bob-Piloten bleiben im Zweierbob fernab der Podestränge. Melanie Hasler wird im Monobob 5.

Im Alpin-Snowboard in Bansko (BUL) findet die Entscheidung bei den Frauen und Männern ohne Schweizer Vertretung statt.

Das Schweizer Skisprung-Quartett belegt im Team-Wettkampf in Zakopane den 6. Rang.

Bob: Schweizer geschlagen, Deutsche dominieren

Beim Zweierbob-Weltcup in Innsbruck haben die deutschen Piloten den dritten Dreifacherfolg in Serie gefeiert. Vorjahressieger Johannes Lochner stellte dabei in beiden Läufen jeweils einen Streckenrekord auf. Francesco Friedrich belegte Platz 2 mit 16 Hundertsteln Rückstand. Dritter wurde Adam Ammour. Michael Vogt wurde nach dem starken Auftritt in St. Moritz zurückgebunden und belegte mit Anschieber Amadou Ndiaye lediglich Rang 10. Timo Rohner/Mathieu Hersperger (15.) und Cédric Follador/Luca Rolli (17.) lagen noch weiter zurück. Auch im Monobob der Frauen jubelte Deutschland über 2 Podestplätze. Lisa Buckwitz siegte vor Kaysha Love (USA) und Laura Nolte. Die Schweizerin Melanie Hasler musste sich mit dem 5. Rang zufriedengeben, Debora Annen wurde 11.

Snowboard: Entscheidung ohne Schweizer

Die Schweizer Alpin-Snowboarder sind im ersten von zwei Parallel-Riesenslaloms in Bansko überhaupt nicht auf Touren gekommen. Für Julie Zogg, Ladina Caviezel und Gian Casanova bedeuteten die Achtelfinals bereits Endstation. Dario Caviezel, im Dezember beim Heim-Weltcup in Davos noch auf dem Podest, schied schon in der Qualifikation aus. Als Sieger liessen sich im Südwesten Bulgariens der Österreicher Andreas Prommegger und die Deutsche Ramona Hofmeister feiern.

Skispringen: Schweizer Team auf Rang 6

Im Team-Wettkampf in Zakopane (SLO) ist das Schweizer Quartett mit Gregor Deschwanden, Killian Peier, Felix Trunz und Yanick Wasser auf den 6. Platz gesprungen. Strahlende Figur in der Schweizer Mannschaft war einmal mehr Deschwanden, der den US-amerikanischen Angriff auf Rang 6 mit Sprüngen auf 136,5 und 139 Meter erfolgreich abwehrte. Mit 150,8 Punkten beim 2. Versuch zeigte der Luzerner den fünftbesten Sprung aller Athleten im Wettkampf. Den Tagessieg holten mit über 40 Punkten Vorsprung die Österreicher Daniel Tschofenig, Stefan Kraft, Maximilian Ortner und Jan Hörl.