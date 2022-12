Biathlon: Schweizer knapp ausserhalb der Top 20

Niklas Hartweg und Co. haben beim Weltcup in Hochfilzen (AUT) im Sprint ein Top-Ergebnis verpasst. Keiner der fünf gestarteten Schweizer klassierte sich unter den besten 20. Bester Schweizer war wie in allen bisherigen Saisonrennen Hartweg. Der 22-Jährige blieb im Liegendschiessen einmal mehr fehlerlos, verpasste aber im stehenden Anschlag eine Scheibe. Am Ende resultierte für den Schweizer Teamleader Rang 21. Knapp dahinter reihte sich Sebastian Stalder – der mit allen 10 Schüssen ins Schwarze traf – auf Position 23 ein. Hartweg und Stalder qualifizierten sich damit souverän für die Verfolgung vom Sonntag. Joscha Burkhalter (63.), Jeremy Finello (80.) und Laurin Fravi (97.) werden dort fehlen. Johannes Thingnes Bö feierte im Sprint einen überlegenen Sieg. Er nahm der Konkurrenz 43 Sekunden und mehr ab.

Skispringen: Peier bleibt beim Comeback in der Quali hängen

Beim 5. Weltcupspringen der Saison hat Killian Peier sein Comeback gegeben. Der Westschweizer, der wegen einer Entzündung an der Patellasehne bislang gefehlt hatte, schaffte es in Titisee-Neustadt (GER) in der Qualifikation mit einem Sprung auf 119 m aber nur auf Rang 55. Damit verpasste er den Wettkampf der Top 50. So war Gregor Deschwanden der einzige Schweizer, der um Weltcuppunkte springen konnte. Nach 129,5 m im 1. Durchgang (Rang 20) musste sich der Innerschweizer im 2. Umgang mit 124,5 m zufrieden geben. Dies reichte zu Platz 28. Deschwandens drei Weltcuppunkte sind die ersten Zähler fürs Schweizer Team in diesem Winter. Den Sieg holte sich der Slowene Anze Lanisek.