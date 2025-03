Keine weitere Medaille an Junioren-WM – Métraux auf dem Podest

Legende: Verpasste mit ihrem Team das Podest Sue Piller. IMAGO / ZUMA Press Wire/Archiv

Ski alpin: Schweiz im Team-Event auf Rang 4

An der Junioren-WM in Tarvisio (ITA) hat die Schweiz eine weitere Medaille knapp verpasst. Im Team-Event landeten Sue Piller, Shaienne Zehnder, Giuliano Fux und Jack Spencer auf dem 4. Rang. Im kleinen Final unterlag das Schweizer Team den USA mit 1:3. Zuvor war im Halbfinal bereits das spätere Sieger-Team aus Frankreich klar zu stark gewesen. Bronze ging an Schweden.

Eisschnellauf: Métraux auf dem Podest

Thibault Métraux winkt nach dem Massenstart beim Weltcup in niederländischen Heerenveen als Zweiter vom Podest. Der 23-Jährige aus Leysin muss sich mit 44 Punkten einzig vom Tschechen Jilek Metodej (66 Zähler) bezwingen lassen.

Langlauf: 18-Jähriger gewinnt Wasalauf

Der 18-jährige Schwede Alvar Myhlback hat als jüngster Langläufer aller Zeiten den traditionsreichen Wasalauf über 90 km von Sälen nach Mora gewonnen. In 3:28:45 Stunden verpasste er sogar den Streckenrekord nur um 27 Sekunden. Bei den Frauen setzte sich die einstige Sprint-Olympiasiegerin Stina Nilsson (SWE) durch.