Legende: Zieht die Berufung gegen seine Disqualifikation zurück Johannes Kläbo. Keystone

Langlauf: Norwegen zieht Berufung gegen Disqualifikation Kläbos zurück

Der norwegische Skiverband hat seine Berufung gegen die Disqualifizierung von Johannes Kläbo an der nordischen Ski-WM in Oberstdorf zurückgezogen. «Ich möchte nicht als zimperlicher Langläufer wahrgenommen werden», sagte der 24-Jährige dem norwegischen Rundfunk NRK. Er halte es für falsch, diesen Prozess fortzusetzen, wolle positiv denken und die Angelegenheit hinter sich lassen. Kläbo war der Sieg des Rennens über 50 Kilometer am Sonntag aberkannt worden, weil er im Zieleinlauf den Russen Alexander Bolschunow behindert hatte.

Junioren-WM im Ski alpin: Keine Medaille zum Ende

Bei der Nachwuchs-WM in Bansko (BUL) haben die Schweizerinnen im letzten Rennen eine Medaille klar verpasst. Im Slalom wurde Amélie Klopfenstein 12. Die 18-Jährige war tags zuvor als 17. im Riesenslalom bereits die beste Swiss-Ski-Athletin gewesen. Damit reist die Schweizer Delegation mit 2 Medaillen aus Bulgarien ab. Fadri Janutin hatte im Slalom Silber, Gaël Zulauf im Super-G Bronze gewonnen. Bei den Titelkämpfen wurden in den Disziplinen Abfahrt und Kombination keine Rennen durchgeführt.