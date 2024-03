Langlauf: Kläbo mit Premieren-Sieg am Holmenkollen

Langlauf-Dominator Johannes Hösflot Kläbo fuhr am Holmenkollen über 50 Kilometer seinen 80. Weltcup-Sieg ein. Bei seinem ersten Erfolg bei den traditionsreichen Rennen am Osloer Hausberg feierte er ausserdem seinen ersten Sieg über die Königsdistanz im Langlauf. Das Feld der Top-Athleten blieb beim dieses Jahr in der klassischen Technik ausgetragenen Wettkampf lange kompakt, ehe sich auf der Schlussrunde eine 10-köpfige Spitzengruppe absetzte. Kläbo setzte sich auf der Zielgeraden schliesslich vor seinen norwegischen Landsmännern Martin Nyenget und Paal Golberg durch. Gesamtweltcup-Leader Harald Amundsen und Didrik Toenseth sorgten für einen Fünffach-Sieg der Lokalmatadoren. Beda Klee (29.), Cyril Fähndrich (41.), Jason Rüesch (46.) und Candide Pralong (48.) fuhren in die Punkte, Jonas Baumann musste das Rennen nach 33 Kilometern aufgeben.

Aerials: Werner dank Rang 4 Gesamtzweiter

Die letzte Weltcup-Station der Aerials-Spezialisten im kasachischen Almaty hat nach der Qualifikation gewertet werden müssen. Dichter Nebel verhinderte die Durchführung der Finals. Da Pirmin Werner in der Qualifikation Vierter wurde, überholte er in der Gesamtwertung noch einen Athleten. Er schloss die Saison damit als Zweiter im Gesamtweltcup hinter dem Chinesen Guangpu Qi und vor dem Amerikaner Christopher Lillis ab. Werner hatte diese Saison in Changchun (CHN) gewonnen, in Ruka (FIN) war er Zweiter geworden. Noé Roth wurde in Almaty Siebter in der Quali und damit Gesamt-Zehnter. Bei den Frauen überflügelte Danielle Scott (AUS) Winter Vinecki (USA), die bis vor Almaty Führende in der Gesamtwertung, dank Rang 2 noch und holte den Gesamtsieg.